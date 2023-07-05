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Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области посетил с рабочим визитом Касимов и Спас-Клепики

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5 июля министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области Дмитрий Устинов посетил с рабочим визитом города Касимов и Спас-Клепики. Подробности сообщила пресс-служба ведомства.

Министр осмотрел объекты благоустройства, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ознакомился с ходом выполнения работ.

В Касимове реализуется проект «Слияние времён: ансамбль площади Соборная». Город обладает богатым культурно-историческим наследием и архитектурно-художественным своеобразием, благодаря чему получил статус исторического поселения федерального значения. Своеобразность и уникальность Касимова в том, что это город двух культур, двух религий, двух историй — русской и татарской.

Площадь Соборная — главная площадь города. Сегодня это транзитное пространство, небезопасное для пешеходов и мало вовлеченное в общественную жизнь города. Именно поэтому главные цели проекта — это:

— превратить площадь в живое общественное пространство;

— сделать площадь комфортной и безопасной для горожан и привлекательной для туристов;

— оборудовать событийную площадку для удобства проведения праздников и фестивалей;

— облагородить фермерский рынок;

— организовать парковки так, чтобы они не мешали наслаждаться видами города и реки Оки.

В Спас-Клепиках благоустраивается общественная территория «Центральная часть города, улицы Свободы и Просвещения». Территория расположена в историческом центре, где сосредоточено большинство значимых для горожан функций. Цель проекта — создать в центре города рекреационное пространство на основе локальных ценностей и подчеркнуть потрясающую архитектуру города, в первую очередь — деревянную.

Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области посетил с рабочим визитом Касимов и Спас-Клепики
Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области посетил с рабочим визитом Касимов и Спас-Клепики
Министр ТЭК и ЖКХ Рязанской области посетил с рабочим визитом Касимов и Спас-Клепики

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