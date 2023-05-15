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Министр спорта РФ осмотрел объекты в Рязанской области

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Министр спорта России Олег Матыцин посетил спортивные объекты в Рязанской области
15 мая Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочей поездки в Рязанский регион вместе с губернатором Павлом Малковым посетил ряд действующих объектов спортивной инфраструктуры города Рязани и Рязанского района.

Олег Матыцин оценил возможности биатлонного комплекса «Алмаз», Академии тенниса имени Н.Н. Озерова, планы развития этих современных спорткомплексов. Министр спорта РФ осмотрел также спортивную базу Рязанского училища ВДВ имени генерала армии В.Ф. Маргелова, которая используется для успешной подготовки курсантов. В спортшколе олимпийского резерва «Олимпиец» глава Минспорта России ознакомился с деятельностью СШОР и ходом реконструкции стадиона «Спартак».

Министр спорта России Олег Матыцин высоко оценил условия, созданные в биатлонном комплексе «Алмаз» для занятий спортом и проведения соревнований всероссийского и международного уровней. Развитие инфраструктуры комплекса продолжается за счет частных инвестиций. В текущем году строится эстакада, ведётся асфальтирование и устройство освещения на дополнительном участке лыжероллерной трассы. Запланировано возведение корпуса с модульными вакс-кабинами, что позволит одновременно принимать до 250 спортсменов. Губернатор Павел Малков назвал биатлонный комплекс одним из успешных примеров государственно-частного партнерства.

Планы по развитию тенниса в регионе Министр и губернатор обсудили в Академии тенниса им. Н.Н. Озерова. Олегу Матыцину презентовали инвестиционный проект по созданию Центра детского тенниса в Рязанском районе, который будет реализован в рамках Соглашения с Правительством Рязанской области. Новый объект станет одним из крупнейших аккредитованных теннисных центров России. Планируется, что он будет включать в себя 24 закрытых и открытых теннисных корта, тренажерный зал, медкабинет, столовую и гостиницу. Корты будут построены с учетом всех требований для проведения соревнований, как Российского теннисного тура, так и международных турниров АТР и WTA. В числе других будет создано 5 закрытых и 5 открытых сертифицированных площадок для пляжного тенниса и волейбола. Ранее в регионе таких объектов не было. На базе спортшколы Центра дети смогут бесплатно заниматься теннисом. Наиболее перспективных спортсменов будут приглашать для занятий в составе сборной команды области в Академии тенниса. Новый объект будет создаваться поэтапно, первые площадки начнут работать уже в этом году.

В ходе посещения спортшколы олимпийского резерва «Олимпиец» на базе стадиона «Спартак» речь шла об укреплении спортивной инфраструктуры действующих объектов. На средства, выделенные по инициативе губернатора Павла Малкова из областного бюджета, в 2023 году отреставрирован фасад здания стадиона. В июне-июле будет заменено искусственное покрытие футбольного поля. До конца года завершатся работы по установке нового ограждения со стороны единого пешеходного маршрута, который пройдёт по Лыбедскому бульвару. Глава региона рассказал Министру спорта о планах по реконструкции других спортивных объектов Рязанской области. В частности, была затронута тема разработки концепции развития Центрального спортивного комплекса (ЦСК) и благоустройства прилегающей к нему территории.

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