Министр остался недоволен темпами строительства ФОКа в посёлке Мехзавода

Министр строительного комплекса Рязанской области Дмитрий Василевский проконтролировал строительство ФОКа в посёлке Мехзавода Рязани. Подробности сообщил телеграм-канал ведомства.

Объект, который возводят в рамках федерального проекта «Демография», министр посетил 27 сентября.

В посёлке Мехзавода строят 3-этажный спорткомплекс с 25-метровым бассейном, залами для игры в баскетбол и волейбол. В здании общей площадью 4347,40 квадратных метров разместят тренажёрный зал, сауну.

Строит спорткомплекс ООО «ЕвроСтрой».

Сейчас строители возводят стены административно-бытового комплекса. Возводятся ростверки бассейна и спортзала.

По словам Василевского, темпы работ крайне низкие, строителям нужно ускориться.

— Подрядчику необходимо закрыть контур здания в течение двух осенних месяцев. Все средства были доведены, — отметил министр.