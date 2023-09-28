Четверг, 28 сентября, 2023
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Министр остался недоволен темпами строительства ФОКа в посёлке Мехзавода

7info
Фото: t.me/minstroyro62

Министр строительного комплекса Рязанской области Дмитрий Василевский проконтролировал строительство ФОКа в посёлке Мехзавода Рязани. Подробности сообщил телеграм-канал ведомства.

Объект, который возводят в рамках федерального проекта «Демография», министр посетил 27 сентября.

В посёлке Мехзавода строят 3-этажный спорткомплекс с 25-метровым бассейном, залами для игры в баскетбол и волейбол. В здании общей площадью 4347,40 квадратных метров разместят тренажёрный зал, сауну.

Строит спорткомплекс ООО «ЕвроСтрой».

Сейчас строители возводят стены административно-бытового комплекса. Возводятся ростверки бассейна и спортзала.

По словам Василевского, темпы работ крайне низкие, строителям нужно ускориться.

— Подрядчику необходимо закрыть контур здания в течение двух осенних месяцев. Все средства были доведены, — отметил министр.

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