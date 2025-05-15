Министр Котяков спрогнозировал распределение праздничных и выходных в 2026 году

Министр труда России Антон Котяков, комментируя распределение праздничных и нерабочих дней в 2026 году, выразил уверенность, что в следующем году «тоже всё будет хорошо».

Согласно производственному календарю, в 2025 году предусмотрено 247 рабочих дней и 118 нерабочих, из которых 14 являются праздничными.

«Я думаю, там тоже всё будет хорошо», — сказал Котяков в интервью РИА Новости, говоря о производственном календаре на 2026 год, который в настоящее время обсуждается в министерстве.

Список нерабочих праздничных дней установлен статьёй 112 Трудового кодекса РФ. В него входят новогодние и майские праздники, День защитника Отечества, Международный женский день, День России и День народного единства.

В 2025 году новогодние каникулы длились 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Кроме того, нерабочими были 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта. На майские праздники россияне отдыхали с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Также выходными будут дни с 12 по 15 июня в связи с празднованием Дня России, а также с 2 по 4 ноября — в честь Дня народного единства.

В 2025 году 4 и 5 января выпали на субботу и воскресенье. Так как это праздничные нерабочие дни, было принято решение перенести их на пятницу, 2 мая, и на среду, 31 декабря. Дополнительно были сделаны переносы: с воскресенья, 23 февраля, на четверг, 8 мая; с субботы, 8 марта, на пятницу, 13 июня; и с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября.