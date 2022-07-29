Министерство промышленности РФ окажет содействие Рязанской области

В рамках совещания обсуждался текущий статус развития инновационных научно-технологических центров. Министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил важную роль региональной власти в развитии центров.

– Большая часть ИНТЦ создавалась по поручению Президента, чтобы стать центром притяжения для науки и бизнеса, создавать благоприятную среду для взаимодействия, в том числе за счет комфортных нормативных (для градостроительной, образовательной и медицинской деятельности) и налоговых условий, – сказал Максим Решетников. – В нынешних условиях центры приобретают еще большую актуальность. Они должны стать нашим ответом на санкции, ускорить реализацию политики технологической самостоятельности.

В настоящее время создано десять ИНТЦ в стране, в них работают более 80 резидентов. Еще пять проектов находятся на стадии подготовки или рассмотрения заявок. Каждый центр направлен на развитие уникальных научно-технологических направлений. Министр обозначил основные задачи по развитию ИНТЦ, среди них повышение эффективности. Она будет оцениваться по критериям, которые разработаны Минэкономразвития РФ. Максим Решетников подчеркнул, что главам регионов необходимо учесть изменившиеся условия для партнеров. Министр призвал руководителей регионов взять на себя кураторство по подготовке стратегий Центров, чтобы уже осенью рассмотреть их вместе с профильными министерствами и взять на контроль реализацию.

Врио губернатор Павел Малков проинформировал о работе, которая ведется в Рязанской области по развитию ИНТЦ «Аэрокосмическая долина». Он отметил: «Мы самая молодая долина – всего три месяца как созданы. У нас сейчас по проекту согласовывается Распоряжение Правительства РФ для регистрации органов управления ИНТЦ. Наша Долина создана вместе с Московским авиационным институтом. Якорные партнеры – это «Роскосмос», «Ростех», ПАО «ОАК» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Обсуждаем с ними сейчас конкретные направления взаимодействия. Кроме того, есть еще 10 компаний, которые заинтересованы в совместной работе. Они не такие большие, но уже готовы реализовывать совместные проекты. Это инновационные технологии — сварочное оборудование, зарядки для электротранспорта, источники питания, коммутирующие приборы, «умный дом», некоторая радиоэлектроника и другое». В целом, сказал Павел Малков, есть уже 36 компаний, которые заявили о готовности сотрудничать.

Врио главы региона сообщил, что для ИНТЦ уже выделено 5 земельных участков для строительства общей площадью почти 144 га, 4 здания — под реконструкцию. По одному из них проектные работы завершаются в этом году, в следующем – здание будет введено в эксплуатацию. Там разместятся участники и партнеры проекта, органы управления центра, будет предусмотрена коворкинг-зона. По остальным трем зданиям проекты планируется разработать в следующем году.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников положительно оценил решение региона о привлечении в качестве инфраструктуры для ИНТЦ зданий бывшего училища связи, что позволит ускорить темпы развития Аэрокосмической долины. По поручению Максима Решетникова Министерство промышленности и торговли РФ окажет содействие региону в вопросах развития Центра, в том числе участия Рязанской области в крупных профильных федеральных программах. Заместитель Минпромторга РФ Олег Бочаров отметил потенциал региона для развития ИНТЦ, в том числе наличие ряда крупных предприятий приборостроения.