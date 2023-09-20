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Министерство образования Рязанской области прокомментировало нехватку учебников в школах

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Региональное министерство образования прокомментировало нехватку учебников по новому предмету основы духовно-нравственной культуры народов России. 

«Учебники по основам духовно-нравственной культуры народов России есть в школах в достаточном количестве. Преподавание организовано с использованием имеющихся учебников в штатном режиме», — ответило ведомство в своей группе ВКонтакте на вопрос о том, когда учебники по новому предмету поступят в школы регионов.

Напомним, ранее прокуратура Рязанской области открыла «горячую линию» по вопросам наличия учебников в школах.

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