Министерство образования и молодежной политики сообщает о проведении регионального форума молодежных некоммерческих организаций

Целью встречи стало объединение усилий молодёжи, некоммерческого сектора и развитие профильного сообщества молодежных и детских НКО. В рамках форума состоялось обсуждение по трем основным направлениям-трекам.

«Старт» стал информационной площадкой для молодежи, заинтересованной в создании некоммерческой организации. Обмен лучшими практиками и успешным опытом представителей региональных молодежных и детских общественных объединений, заинтересованных в улучшении работы НКО, прошел на треке «Развитие». Получить информацию о деятельности молодежных НКО в сфере развития команды, взаимодействия с партнерами позволило участие в направлении «Молодежные образовательные воркшопы».

Специалисты министерства по делам территорий и информационной политике региона и сотрудники Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области провели обучающие лекции по созданию и возможностях развития некоммерческих организаций. Состоялись практикумы по организации взаимодействия НКО и СМИ, участию в конкурсах на получение грантов. Также были проведены тренинговые занятия по стресс-менеджменту и освоению методики формирования эффективно работающей команды.

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