Среда, 19 октября, 2022
Екатерина Приведенцева

Министерство образования и молодежной политики сообщает о проведении регионального форума молодежных некоммерческих организаций

На главнуюНовости Рязани

Целью встречи стало объединение усилий молодёжи, некоммерческого сектора и развитие профильного сообщества молодежных и детских НКО. В рамках форума состоялось обсуждение по трем основным направлениям-трекам. 

«Старт» стал информационной площадкой для молодежи, заинтересованной в создании некоммерческой организации. Обмен лучшими практиками и успешным опытом представителей региональных молодежных и детских общественных объединений, заинтересованных в улучшении работы НКО, прошел на треке «Развитие». Получить информацию о деятельности молодежных НКО в сфере развития команды, взаимодействия с партнерами позволило участие в направлении «Молодежные образовательные воркшопы». 

Специалисты министерства по делам территорий и информационной политике региона и сотрудники Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Рязанской области провели обучающие лекции по созданию и возможностях развития некоммерческих организаций. Состоялись практикумы по организации взаимодействия НКО и СМИ, участию в конкурсах на получение грантов. Также были проведены тренинговые занятия по стресс-менеджменту и освоению методики формирования эффективно работающей команды.

Министерство образования и молодежной политики сообщает о проведении регионального форума молодежных некоммерческих организаций

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 4 (912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/