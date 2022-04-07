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Четверг, 7 апреля, 2022

Минимущество Рязанской области прокомментировало фото разворованного бывшего здания управления образования

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Минимущество Рязанской области прокомментировало фото разворованного бывшего здания управления образования

Александр Ильин

Министерство имущественных и земельных отношений по Рязанской области прокомментировало фотографии разворованного бывшего здания регионального управления образования. Заявление ведомства опубликовали в группе «Рязанский Формат». 

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Согласно полученной информации, 7 декабря 2021 года здание передали в аренду ОАНО «Центральная школа» для осуществления образовательной деятельности на 15 лет. 

Тем не менее здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения, находится в казне Рязанской области. 

По данным Минимущества, сейчас «Центральная школа» разрабатывает проектную документацию на проведение работ по сохранению здания.

«Судя по ответу, никто пока и не заморачивается по поводу консервации здания и пристроек. Разнесут его окончательно к концу проектных работ, или началу строительных — это, видимо, проблемы арендатора», — отметили в паблике «Рязанский Формат». 

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