Среда, 12 октября, 2022
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Минимущество продаёт здание с земельным участком в Рязани

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Минимущество Рязанской области запустило электронный аукцион по продаже здания площадью 151,2 кв.м, кадастровый номер 62:29:0090007:194, с земельным участком площадью 750 кв.м, кадастровый номер 62:29:0090007:475, по адресу: Рязанская область, г. Рязань, ул Рязанская, 24а. Соответствующее сообщение появилось на сайте газеты «Рязанские ведомости».

Заявки принимаются до 7 ноября. Начальная цена продажи 2 860 000 рублей.

Телефон для справок: (4912) 21-57-38.

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