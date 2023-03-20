Понедельник, 20 марта, 2023
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Минимальный штраф за нарушение правил охоты увеличат в четыре раза 

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Изображение от fxquadro на Freepik

Минимальный штраф за нарушение правил охоты будет увеличен в четыре раза: с 500 до 2 тыс. рублей. Такой законопроект Госдума может принять в первом чтении в апреле.

Кроме того, законопроектом предлагается установить минимальный срок лишения лицензии на охоту от одного года до двух лет. 

«Для примера: государственная пошлина за выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов составляет 650 рублей, ущерб от незаконной добычи, например, утки составляет 1,8 тыс. рублей, в то же время размер штрафа за охоту без разрешения на добычу чаще всего назначается в пределах 500 рублей (а учитывая статью 32.2 КоАП РФ — 250 рублей)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

Сейчас административная ответственность за несоблюдение правил охоты применяется достаточно широко. Так, в 2019–2021 гг, по данным Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды, в РФ было выявлено свыше 121 тыс. нарушений требований правил охоты. По более 80% из них был назначен минимальный размер административного штрафа — 500 рублей, сообщается в документе. 

При этом за тот же период в результате незаконной охоты получили травмы со смертельным исходом 193 человека. Основная причина — это несоблюдение правил, уточняется в пояснительной записке. 

Размер причиненного вреда охотничьим ресурсам составил 79,8 млн рублей, из них взыскано на возмещение ущерба 51,6 млн. 

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Оружейный вклад: штраф за незаконную охоту предложили увеличить вчетверо

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