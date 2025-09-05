Пятница, 5 сентября, 2025
Минцифры: социально значимые сайты и сервисы будут работать при ограничениях интернета

В России наиболее востребованные и социально значимые онлайн-сервисы будут доступны для граждан даже в те моменты, когда мобильный интернет может быть ограничен по соображениям безопасности. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Минцифры и операторы связи разработали специальное техническое решение, которое позволяет не блокировать доступ к таким ресурсам. Эта мера поможет уменьшить неудобства для граждан, вызванные вынужденными отключениями связи.

Уже сейчас операторы обеспечивают доступ к этим сервисам в пилотном режиме. Чтобы ими воспользоваться, не требуется проходить дополнительную идентификацию или вводить капчу.

Какие сервисы останутся доступными?

Список платформ был составлен на основе рейтинга самых популярных интернет-ресурсов в России. В него вошли:

Социальные сети;

Маркетплейсы;

Навигационные сервисы;

Службы такси и доставки еды;

Сайты супермаркетов;

Личные кабинеты операторов связи.

Кроме того, в этот перечень включены государственные платформы, такие как «Госуслуги», платформа для дистанционного голосования, а также сайты Президента и Правительства РФ. Список будет оперативно пополняться.

