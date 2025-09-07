Минцифры РФ назвало список сервисов, доступных во время ограничений

Министерство цифрового развития сообщило в своём Telegram-канале перечень интернет-сервисов, которые останутся доступными даже при ограничениях связи.

Ранее в пятницу ведомство объявило, что операторы связи в пилотном режиме начали обеспечивать доступ к социально значимым российским сервисам во время перебоев работы мобильного интернета.

В числе сервисов, доступных при ограничениях:

социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, почта Mail.ru и национальный мессенджер Max;

портал Госуслуг;

сервисы Яндекса;

маркетплейсы Ozon и Wildberries;

Avito;

Дзен;

Rutube;

официальный сайт платёжной системы «Мир»;

сайты Правительства и Администрации Президента РФ;

федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Участие в пилотном проекте принимают крупнейшие операторы связи: Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком и Т2.

«Перечень цифровых платформ сформирован на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России», — говорится в сообщении ведомства.

Минцифры уточнило, что список сервисов будет постепенно расширяться.