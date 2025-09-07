Минцифры РФ назвало список сервисов, доступных во время ограничений

Министерство цифрового развития сообщило в своём Telegram-канале перечень интернет-сервисов, которые останутся доступными даже при ограничениях связи.
Ранее в пятницу ведомство объявило, что операторы связи в пилотном режиме начали обеспечивать доступ к социально значимым российским сервисам во время перебоев работы мобильного интернета.
В числе сервисов, доступных при ограничениях:
социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, почта Mail.ru и национальный мессенджер Max;
портал Госуслуг;
сервисы Яндекса;
маркетплейсы Ozon и Wildberries;
Avito;
Дзен;
Rutube;
официальный сайт платёжной системы «Мир»;
сайты Правительства и Администрации Президента РФ;
федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ).
Участие в пилотном проекте принимают крупнейшие операторы связи: Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком и Т2.
Минцифры уточнило, что список сервисов будет постепенно расширяться.