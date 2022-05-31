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Вторник, 31 мая, 2022

Минцифры предлагает полный отказ от бумажных уведомлений

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Татьяна Проводина
Татьяна Проводина

Минцифры предлагает полный отказ от бумажных уведомлений

Бумажные уведомления, в том числе за коммунальные платежи, могут остаться в прошлом. Об этом пишет «Коммерсант».

Министерство разрабатывает законопроект, предусматривающий полный отказ от уведомлений на бумаге. По словам главы ведомства Максута Шадаева, проблемы на рынке позволяют развивать цифровые сервисы.

— Цель — переход на электронную рассылку, — сказал Шадаев на форуме Tadviser Summit.

Перебои с поставками чековой бумаги возникли в марте из-за западных санкций. Также в 4 раза подорожала самоклеящаяся лента, которую используют ритейлеры для весовых товаров. Лента поставлялась из Европы, но некоторые партнёры на фоне спецоперации на Украине отказались работать с Россией, другие увеличили цены и сроки доставки.

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