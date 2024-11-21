Четверг, 21 ноября, 2024
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Минцифры подготовили новый пакет противодействия кибермошенничеству

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Валерия Мединская
Изображение от Freepik

Минцифры подготовили новый пакет из 30 мер, направленных на противодействие кибермошенничеству. Об этом пишут «Ведомости». 

Одной из норм станет запрет СМС во время звонка. Это поможет предотвратить передачу конфиденциальной информации, к примеру, раскрытие полученных на телефон кодов для входа в банк или сервис «Госуслуги».

Помимо этого, Минцифры и Центральный банк планируют ввести двухдневный период охлаждения для клиентов, которые массово начинают брать кредиты. Для людей подверженных влиянию мошенников предлагается ввести второй доверенный контакт при проведении финансовых операций превышающих сумму заранее определённого лимита.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ущерб от киберпреступлений с начала года превысил 116 млрд рублей. Проект закона готов и до конца года ЦБ должен отдать его на вычитку в Госдуму.

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