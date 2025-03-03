Минцифры обьяснило сбои в работе GPS в Рязани

В Министерстве цифрового развития Рязанской области объяснили, почему в последнее время наблюдаются сбои в работе GPS. Комментарий опубликован под одним из постом губернатора Павла Малкова.

Рязанка обратила внимание на то, что по навигатору невозможно доехать до пункта назначения. В Минцифры ей объяснили, что данные меры приняты для обеспечения безопасности граждан в условиях текущей геополитической ситуации.

Ранее рязанцы обратили внимание, что несколько дней подряд наблюдались сбои в работе GPS. Навигаторы «путали» рязанцев, по ним невозможно было построить маршрут.

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Отметим, что подобные сбои в работе GPS периодически возникают в разных городах России. Их связывают с обеспечением безопасности населения в тех местах, где возможен налёт БПЛА.