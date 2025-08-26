Вторник, 26 августа, 2025
Минцифры готовит новый закон против кибермошенников

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

Минцифры России подготовило второй пакет мер, направленных на борьбу с кибермошенниками. Законопроекты уже вынесены на общественное обсуждение, их цель — усилить защиту граждан в цифровой среде.

Защита личных данных и аккаунтов

Одним из ключевых нововведений станет законодательное закрепление способов восстановления доступа к аккаунту на «Госуслугах». Если мошенники заблокируют страницу, пользователь сможет быстро вернуть к ней доступ с помощью:

биометрической идентификации;

приложения или сайта банка;

национального мессенджера;

обращения в МФЦ.

Кроме того, на «Госуслугах» появится единая «платформа согласий». На ней гражданин сможет увидеть все разрешения на обработку своих персональных данных, выданные как онлайн, так и офлайн. При необходимости можно будет не только отозвать своё согласие, но и сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы.

Ответственность банков и операторов

Для борьбы с мошенническими звонками и кражей денег внедрят автоматизированный обмен данными между банками и операторами связи через систему «Антифрод».

Разработают и новый механизм компенсации: если мошенники украли деньги со счёта из-за бездействия оператора, то именно он будет обязан возместить ущерб. Если же банк проигнорировал предупреждение от оператора и не предотвратил хищение, то возмещать убытки будет уже сама кредитная организация.

Блокировка и маркировка

Ещё одна важная мера — маркировка иностранных вызовов. Пользователь сможет полностью запретить звонки с зарубежных номеров. Все остальные международные вызовы будут помечаться специальным индикатором.

Помимо этого, планируется ввести внесудебную блокировку для фишинговых сайтов, а также ресурсов, которые распространяют вредоносное ПО или торгуют несертифицированными средствами связи.

Эти меры призваны создать многоуровневую систему защиты граждан, соблюдая при этом баланс между безопасностью и правами пользователей.

