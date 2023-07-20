Минцифры: более миллиона россиян оформили Карту болельщика

21 июля стартует новый сезон Российской премьер-лиги. Перед его началом уже выдано более 1 млн Карт болельщика и продано более 40 тыс. абонементов. Первый матч Чемпионата сыграют «Динамо» и «Краснодар», сообщила пресс-служба Минцифры.

Регионы с наибольшим количеством выданных Карт:

Москва — 148 тыс.

Санкт-Петербург — 132 тыс.

Краснодар — 123 тыс.

Нижегородская область — 88 тыс.

Ростовская область — 78 тыс.



Среди всех карт 64% выдано мужчинам, 36% — женщинам.

Подать заявление на оформление карты можно онлайн: в мобильном приложении «Госуслуги Карта болельщика» или на Госуслугах. Подтвердить личность для оформления Карты теперь можно в МФЦ 79 регионов страны. По Карте в мобильном приложении можно пройти на стадион даже без доступа к сети — достаточно показать QR-код на экране.

Для детей младше 14 лет и инвалидов доступна упрощённая процедура оформления Карты болельщика. Это можно сделать без посещения МФЦ. Из 183 тыс. выданных детских Карт болельщика по упрощённой процедуре её получили 26 тыс. детей. Для пенсионеров на стадионах работают отдельные окна, где они могут получить Карту.