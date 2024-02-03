Суббота, 3 февраля, 2024
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Милош Бикович лишился роли в сериале «Белый лотос» после критики МИД Украины

7info
Милош Бикович, фото: t.me/MilosBikovic
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Сербско-российский актёр Милош Бикович не будет сниматься в третьем сезоне сериала HBO «Белый лотос», сообщает RT.

По данным портала Deadline, решение прекратить сотрудничество с артистом компания приняла через неделю после того, как МИД Украины осудил HBO в связи с кастингом Биковича.

Сам актёр рассказал, что участие в проекте прекращено по причинам, не относящимся к искусству. По его словам, менять свои принципы он не намерен.

МИД Украины сделал заявление 25 января. Представили этой страны возмутились тем, что Бикович поддерживает Россию.

Артист активно снимается в российском кино, в 2021 году получил гражданство РФ.

Компания HBO, которой принадлежит сериал «Белый лотос», расторгла контракт с сербским актером Милошем Биковичем, сообщил «Известиям» представитель HBO.

Ожидалось, что актер сыграет роль русского йога и ментора.

— Несмотря ни на что, я все еще верю, что искусство исцеляет и может объединить человечество. Поэтому мои убеждения и моя преданность искусству останутся неизменными, — прокомментировал актёр ситуацию в телеграм-канале.

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