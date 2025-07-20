Милонов предложил ввести в РФ «налог на зло»

В России стоит ввести «налог на зло» — на вейпы, алкоголь, сигареты и другие вредные привычки. Такое мнение в интервью «Абзацу» выразил депутат Государственной думы Виталий Милонов. По его словам, также необходимо значительно повысить налоги для тех, кто выигрывает в лотереях и делает ставки.

«Я бы в несколько раз поднял налоги на зло: на вейпы, электронные сигареты, алкоголь, табак и тому подобное. А также многократно — на ставки и лотереи», — заявил парламентарий.

Ранее сенаторы призвали срочно искать дополнительные источники пополнения бюджета на фоне ухудшения экономической ситуации и снижения нефтегазовых доходов. Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов отметил, что экономические перспективы становятся всё более пессимистичными, и власти должны оперативно реагировать. В числе возможных мер он назвал отмену некоторых льгот и введение новых налогов.