Милонов предложил ввести общероссийский запрет на продажу алкоголя во дворах жилых домов

Продажу алкогольной продукции во дворах жилых домов следует запретить по всей России, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

В качестве примера он привёл инициативу, реализуемую в Московской области, отметив, что данный регион традиционно выступает новатором в вопросах, касающихся общественного порядка и семейных ценностей.

«Эта инициатива должна быть масштабирована на всю страну. Москва и Подмосковье, как обычно, берут на себя роль новатора. Возможно, произойдет своего рода апробация с последующими корректировками, исходя из правоприменительной практики», — отметил парламентарий.

Милонов поблагодарил власти Московской области за «ответственный шаг» и выразил надежду на положительные результаты.

«С нетерпением будем наблюдать за реализацией инициативы. В случае положительной динамики она обязательно должна быть распространена на всю страну», — добавил он.