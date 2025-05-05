Милонов предложил показательно наказать подростков в костюмах Человека-паука

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов призвал к показательному наказанию подростков, устраивающих беспорядки в торговых центрах в костюмах Человека-паука. В интервью изданию «Абзац» он предложил снимать нарушителей без масок, чтобы публично их опозорить.

«Глупость полнейшая. Стоит поймать пару таких людей и записать их на видео. Просто показать, дегероизировать этот образ. Они-то думают, что крутые, а показать потом, когда их поймают, как они слюни и сопли на кулак наматывают, говорят: „Извините, дядьки, больше так не буду делать“. То есть показать, насколько жалкий на самом деле образ вот этого псевдогероя. Герои — другие. Показать другой пример парней или девчонок, которые действительно совершили важный поступок. Вот они герои», — заявил Милонов.

Депутат выразил возмущение на фоне набирающего популярность в социальных сетях тренда, когда подростки в костюмах Человека-паука врываются в торговые центры и рестораны, нарушая общественный порядок и провоцируя охрану. По мнению Милонова, подобные действия требуют жесткой реакции и публичного осуждения.