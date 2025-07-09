Лишать приобретённого гражданства следует не только за педофилию, но и за сексуальные преступления против женщин. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в интервью «Абзацу», комментируя законопроект о расширении оснований для лишения мигрантов гражданства.

«Я считаю, что за любые преступления, предусмотренные Уголовным кодексом, нужно лишать приобретённого гражданства. Такие люди нам не нужны. Они преступники и обманули государство, получив гражданство. Со своими преступниками мы разберёмся сами, а чужие нам не нужны. Изнасилование — тяжкое преступление, неважно, кто пострадал, но чаще это женщины», — подчеркнул Милонов.

По данным Следственного комитета РФ, за первые пять месяцев текущего года число тяжких преступлений, совершённых мигрантами, выросло почти на 60% по сравнению с тем же периодом 2024 года. Существенно увеличилось и число правонарушений на сексуальной почве, сообщил глава СК Александр Бастрыкин.