Милонов: подростков, подрезающих уголки рта, надо отправлять на принудительное лечение

Алексей Самохин
Новости России

Милонов: подростков, подрезающих уголки рта, надо отправлять на принудительное лечение

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов выступил с резкой критикой нового тренда, который набирает популярность в социальных сетях. Речь идёт о подростках, которые самостоятельно подрезают уголки рта, чтобы добиться эффекта широкой улыбки. По мнению депутата, таких людей необходимо в принудительном порядке направлять в психиатрическую клинику.

«Люди, которые сотворили над собой такой идиотизм, должны быть принудительно направлены на беседу к психиатру», — заявил Милонов «Абзацу». Он считает, что подобные действия должны стать «тёмным пятном» в биографии, чтобы подростки понимали всю серьёзность ситуации.

Депутат предложил ещё более жёсткие меры: тех, кто продвигает подобные тренды в интернете, следует привлекать к уголовной ответственности, а их блоги — закрывать навсегда. По мнению Милонова, в здравом уме человек не станет наносить себе такие увечья.

Это не единственный опасный тренд, который беспокоит общественность. Не так давно телеграм-каналы сообщали о новом увлечении среди подростков: они массово скупают на маркетплейсах пакетики с кофеином, чтобы вдыхать смесь для «бодрости».

