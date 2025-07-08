Миллионы россиян с ноября столкнутся с внезапным взысканием долгов без суда

Правительственная комиссия одобрила ко второму чтению законопроект о внесудебном взыскании налоговых долгов с физических лиц. Об этом 7 июля сообщили «Известия» со ссылкой на источник в кабмине.

Сейчас такой порядок применяется только к бизнесу. С ноября 2025 года он может распространиться и на граждан, в том числе самозанятых и тех, кто подаёт налоговые декларации самостоятельно. Уведомление о долге поступит через портал «Госуслуги», личный кабинет на сайте ФНС или по почте. На подачу возражений отводится 30 дней.

Если гражданин не оспорит начисление, деньги автоматически спишут со счёта. При недостаточности средств в дело вступят судебные приставы.

Что изменится для налогоплательщиков

Сейчас налоговая взыскивает долги только через суд. Даже если суд проходит без заседания, весь процесс с подачей и исполнением занимает до года. За это время задолженность увеличивается из-за пени, госпошлины и сбора, пояснила глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук.

По оценкам Минфина, новый порядок поможет гражданам сэкономить: издержки при взыскании через суд в среднем увеличивают долг на 43%. Например, сумма в 30 тысяч рублей с учётом дополнительных расходов может вырасти до 43 тысяч.

Юрист Юрий Мирзоев отметил, что при внесудебной процедуре порядок действий будет следующим:

— налоговая направит уведомление о задолженности;

— если в течение месяца не поступит возражений, будет вынесено решение о взыскании;

— сначала средства спишут со счёта, затем, при необходимости, подключат приставов;

— при подаче возражения налоговая обратится в суд.

Сохранение гарантий и упрощённый порядок обжалования

По информации ФНС, ежегодно рассматривается около 4,5 млн дел о взыскании налоговых долгов. При этом, по статистике, более 99% из них подтверждаются как обоснованные. Именно такие случаи предлагается перевести на новый порядок.

Минфин уточнил: при внесудебном взыскании сохраняются все существующие гарантии. В частности, не подлежат изъятию средства в пределах прожиточного минимума и определённое имущество.

Кроме того, подача возражений станет проще, а срок для подачи увеличен. До окончательного решения спорная сумма не будет учитываться в расчётах по единому налоговому счёту и не подлежит списанию.

Госуслуги — официальный способ уведомления

По словам Евгении Мемрук, уведомление через портал «Госуслуги» является законным способом информирования. В случае, если человек не пользуется цифровыми сервисами, информация будет направлена заказным письмом. Документ считается доставленным, если отправлен по адресу регистрации — даже если человек фактически там не проживает.

Юрист Евгений Пантазий отметил, что новые нормы не ограничивают, а, наоборот, расширяют возможности для обжалования. Законопроект предусматривает, что при несогласии с начислением налоговая будет обязана направлять дело в суд — как и ранее.

Экономия для бюджета и снижение нагрузки на суды

В Минфине ожидают, что переход на внесудебный порядок сэкономит бюджету около 2 млрд рублей в год. В ФНС отмечают: новые правила также снизят нагрузку на судебную систему и упростят налоговое администрирование.

По предварительным расчётам, бюджетная система может дополнительно получить до 22,5 млрд рублей. Эксперты считают, что при грамотной реализации нововведения облегчат как работу ФНС, так и положение добросовестных налогоплательщиков.