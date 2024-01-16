Миллиардер Андрей Годунов погиб в Мурманской области, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, 48-летний Годунов попал под снежную лавину. Труп бизнесмена нашли 8 января рядом с ущельем Рамзай на горе Петрелиус.

Андрей Годунов и 54-летний Игорь Слонский ехали на снегоходе вместе с незарегистрированной туристской группой, сообщает Baza. Оба погибли.

Андрей Годунов — основатель фирмы NBCOM Group, специализирующейся на продаже и обслуживании техники Apple.

В прошлом году «Деловой Петербург» оценивал его состояние в 3,5 миллиарда рублей.