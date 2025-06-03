Миллиард рублей потратят на закупку современного оборудования для поликлиники в Рязани

Миллиард рублей потратят на закупку современного оборудования для медучреждения в Рязани. Об этом сообщает вице-губернатор Рязанской области Артём Бранов ВКонтакте.

Артём Бранов проверил ход строительства филиала поликлиники №11 в Рязани по поручению губернатора Павла Малкова. Последние месяцы подрядчик идет на опережение плана.

Сейчас рабочие завершают заливку шестого этажа. Ведутся внутренние инженерные работы. Через две недели планируется начать заливку седьмого и технического этажей. Потом подрядчик приступит к установке окон и отделке фасада здания.

«Будем делать всё необходимое, чтобы подрядчик сохранил набранный темп, чтобы достроить этот важный социальный объект в 2025 году. Новое учреждение рассчитано на 1200 посещений в смену и сможет серьёзно разгрузить действующую поликлинику», — отметил Артём Бранов.

В новом филиале поликлиники №11 хотят разместить отделение функциональной диагностики, рентгенодиагностики, КТ, МРТ, эндоскопическое и центральное стерилизационное отделение, клинико-диагностическую лабораторию и зал ЛФК. Для поликлиники будет закупаться современное оборудование. На это в бюджете региона уже заложено порядка 1 миллиарда рублей.