На дачных участках после дождей и жары активно растут грибы: опята, рыжики, лисички, а порой даже белые и подосиновики. Однако употреблять их в пищу категорически не рекомендуется. Почему даже съедобные грибы могут стать опасными, рассказал aif.ru миколог Максим Дьяков, ведущий специалист кафедры микологии и альгологии МГУ имени М. В. Ломоносова.

Грибы впитывают всё

Грибы обладают сильной впитывающей способностью благодаря грибнице (мицелию) — тонкой подземной сети. Через неё они поглощают из почвы всё подряд: воду, химикаты, тяжёлые металлы, пестициды и удобрения. Даже если гриб съедобный по виду, он может оказаться опасным из-за накопленных токсинов.

«Интенсивное сельское хозяйство, когда мы активно применяем химию, совершенно несовместимо с употреблением растущих рядом грибов. Но каждый сезон мы видим, что многие этого не понимают», — пояснил Дьяков.

Вот три основные причины, по которым собирать грибы на даче нельзя.

1. Гербициды

Садоводы часто применяют гербициды для борьбы с сорняками. Особенно опасны препараты на основе глифосата — они накапливаются в почве и меняют условия, в которых растут грибы. Если вы использовали такие средства в этом или прошлом сезоне, грибы на участке могут быть отравлены. Также токсичны гербициды с триазинами в составе.

2. Инсектициды

Инсектициды используются для защиты растений от насекомых, но делают грибы ядовитыми. Даже разрешённые вещества, такие как дельтаметрин или циперметрин, разрушаются в почве довольно быстро, но не гарантируют безопасность грибов.

Особенно опасны неоникотиноиды (например, тиаметоксам, имидаклоприд, ацетамиприд) — синтетические аналоги никотина. Они нарушают рост мицелия и отравляют плодовое тело гриба.

3. Фунгициды

Фунгициды применяются против грибковых болезней растений, но вредят и съедобным грибам. Особенно опасны соединения меди и других металлов — они разрушают белки в грибах и делают их токсичными. При этом даже если сами грибы не погибают, они могут накапливать вредные вещества и представлять угрозу для здоровья.

Опасны не только дачные, но и городские грибы

Собирать грибы в парках, скверах или вдоль дорог также нельзя. Они легко накапливают тяжёлые металлы из выхлопных газов. В итоге вы получите не деликатес, а «бомбу замедленного действия» — накопление токсинов происходит медленно, но последствия для здоровья могут быть серьёзными.