Михайловские цементники на треть обновили парк карьерных самосвалов. В июле этого года автопарк «Михайловцемента» пополнился тремя новыми карьерными самосвалами БелАЗ 7547.

Большегрузы увеличили производственные возможности автомобильного цеха. Приобретение самосвалов обошлось компании в сумму около 60 млн рублей.

Новые 45-тонные БелАЗы 7547 уже проходят обкатку на предприятии. Круглосуточно бригады водителей перевозят из забоев карьера в сырьевой цех известняк и глину и перемещают в отвал вскрышную породу. Три новых БелАЗа в месяц могут перевозить до 290 тысяч тонн вскрыши при годовом объёме 3060 тысяч тонн. Так же эффективно они будут использоваться на перевозке известняка и глины.

У предприятия большой опыт работы с продукцией белорусских автопроизводителей, в автопарке завода около десятка машин ранних лет выпуска. По их оценке, новые машины обладают высокими техническими характеристиками и целым рядом современных конструктивных решений.

По словам гендиректора «Михайловцемента» Александра Анищенко, существующие автосамосвалы требуют серьёзного капремонта, парк БелАЗов не обновлялся с 2008 года.

Александр Анищенко: Увеличение автопарка на 30% позволит со временем полностью отказаться от услуг сторонних организаций по проведению вскрышных работ и постепенно увеличить запасы сырья для стабильной работы в периоды осенней и весенней распутицы и плановых ремонтов горной техники

«Михайловцемент» входит в компанию «Евроцемент» и является крупнейшим производителем цемента в Рязанской области. Продукция предприятия пользуется широкой известностью и высокой репутацией среди потребителей стройкомплекса разных регионов России.

Продукция «Михайловцемента» используется при строительстве большинства стратегически важных объектов и соответствует всем экологическим нормам. В производстве используются передовые технологии и оборудование для минимизации воздействия на окружающую среду. Благодаря своим экологическим свойствам продукция завода рекомендована при строительстве и реконструкции жилья, дошкольных учреждений, школ и лечебно-профилактических учреждений.