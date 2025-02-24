Михаилу Ефремову могут отказать в УДО из-за найденного в его вещах мобильного телефона

Артисту Михаилу Ефремову, который отбывает наказания за устроенное им смертельное ДТП в центре Москвы, могут отказать в условно-досрочном освобождении. Всё дело в том, что в его личных вещах в колонии обнаружили мобильный телефон, передаёт telegram-канал SHOT.

В ИК-4 в Белгородской области, где находится артист, проходили рейды по поиску у заключённых запрещённых вещей. Заранее о них не было известно, поэтому «запрещёнку» спрятали не все. В Личных вещах Ефремова был обнаружен мобильный телефон с возможностью выхода в интернет.

Как он попал к нему, неизвестно. При этом источник SHOT утверждает, что в белгородской ИК-4 строго обстоят дела с «гражданскими предметами», поэтому такая ситуация весьма нетипична.

— Теперь УДО Ефремова под огромным вопросом, и выйти досрочно получится, если только актёр докажет, что телефон не его и не имеет к нему никакого отношения, — говорится в сообщении. Реклама

Напомним, июне 2020 года автомобиль Михаила Ефремова выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве. Как итог — произошло жёсткое столкновение фургоном, его водитель, уроженец Рязанской области Сергей Захаров, погиб. Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был пьян. На данный момент артист отбыл половину назначенного ему срока. Всего его приговорили к семи с половиной годам колонии.