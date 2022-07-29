Михаил Задорнов: чистая прибыль банка «Открытие» в первом полугодии 2022 года по РСБУ составила 5,7 млрд рублей

По итогам 6 месяцев 2022 года банк «Открытие» заработал 5,7 млрд рублей чистой прибыли, повысил показатели ликвидности и достаточности капитала. Об этом 28 июля на пресс-конференции сообщил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.

По словам Михаила Задорнова, в первом полугодии банк «Открытие» на фоне замедления рынка кредитования и волатильности инвестиционных рынков укрепил свои бизнес-позиции. Банк стал четвертым среди банков, финансирующих застройщиков, шестым по кредитованию компаний АПК и пищевой промышленности, увеличил на 0,87 п.п. до 7,3% долю на рынке автокредитования (пятое место на рынке). Доля «Открытия» на рынке вкладов и кредитов населению выросла до 2,6%. Федеральная рекламная кампания банка с новыми амбассадорами бренда — Мариной Кравец и Константином Хабенским — оказалась самой успешной в истории банка и повысила спонтанное знание бренда «Открытия» на 4 п.п. до 25% среди россиян. Это способствовало росту заявок на кредитные карты банка на 68%.

По российским стандартам бухгалтерского учета активы банка «Открытие» на 1 июля 2022 года составили 3,0 трлн рублей. Кредитный портфель до вычета резервов в первом полугодии увеличился на 43,8 млрд рублей (+2,2%) до 2,1 трлн рублей.

Относительно начала 2022 года кредитный портфель юридических лиц остается стабильным и по состоянию на 1 июля 2022 года составил 1,4 трлн рублей. При этом объем выданных за 6 месяцев 2022 года кредитов корпоративным клиентам достиг 688 млрд рублей (+20% к аналогичному периоду прошлого года), клиентам сегмента малого и среднего бизнеса — 121 млрд рублей (+49% к аналогичному периоду прошлого года).

Кредитный портфель физических лиц в первом полугодии увеличился на 78,7 млрд рублей (+13,4%) до 666 млрд рублей на 1 июля 2022 года, преимущественно за счет присоединения дочернего РГС банка со специализацией на автокредитовании.

Средства клиентов на счетах в банке «Открытие» на 1 июля 2022 года составили 2,2 трлн рублей (-5,6% относительно начала года).

В первом полугодии банк увеличил число активных частных клиентов с 3,2 млн до 3,5 млн человек. Остатки средств на счетах физических лиц по состоянию на 1 июля составили 1,1 трлн рублей (+0,6% с начала года), при этом портфель срочных вкладов вырос на 59,6 млрд рублей (+11,3%) до 586,6 млрд рублей.

Регуляторный капитал банка по итогам первого полугодия 2022 года находится на уровне 369 млрд рублей.

Банк «Открытие» соблюдает нормативы достаточности капитала и ликвидности с существенным запасом: по состоянию на 1 июля 2022 года Н1.0 составил 13,68% при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок (13,62% на 1 января 2022 года), Н2 (норматив мгновенной ликвидности) — 111% при пороговом значении 15% (100% на 1 января 2022 года), Н3 (норматив текущей ликвидности) — 232% при пороговом значении 50% (124% на 1 января 2022 года).

Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.