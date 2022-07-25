Михаил Ромодин прокомментировал своё назначение на должность заммэра Рязани

Михаил Ромодин прокомментировал своё назначение на должность заместителя мэра Рязани. Официально своего нового заместителя мэр Рязани Елена Сорокина представила в понедельник, 25 июля.

Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте

Ромодин на своей странице ВКонтакте написал, что приступил к работе в администрации по поручению врио губернатора Павла Малкова. Он будет курировать блок городского хозяйства.

Ранее чиновник занимал должность главы Милославского района, свою работу на этом посту он завершил 22 июля.

— С Милославским районом связана большая часть моей жизни, здесь я родился, вырос и начал профессиональную карьеру. От всего сердца благодарю коллектив милославской администрации за слаженную профессиональную работу. Рязанская область – наш родной регион, поэтому и в дальнейшем будем взаимодействовать с коллегами, — написал он.

Новое назначение Михаил Ромодин оценил как «старт новой истории». Он пообещал работать на благо Рязани и рассказывать о своей работе в социальных сетях.