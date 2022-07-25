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Михаил Ромодин прокомментировал своё назначение на должность заммэра Рязани

Фото со страницы Михаила Ромодина ВКонтакте

Михаил Ромодин прокомментировал своё назначение на должность заместителя мэра Рязани. Официально своего нового заместителя мэр Рязани Елена Сорокина представила в понедельник, 25 июля.

Михаил Ромодин прокомментировал своё назначение на должность заммэра Рязани
Фото со страницы Елены Сорокиной ВКонтакте

Ромодин на своей странице ВКонтакте написал, что приступил к работе в администрации по поручению врио губернатора Павла Малкова. Он будет курировать блок городского хозяйства.

Ранее чиновник занимал должность главы Милославского района, свою работу на этом посту он завершил 22 июля.

— С Милославским районом связана большая часть моей жизни, здесь я родился, вырос и начал профессиональную карьеру. От всего сердца благодарю коллектив милославской администрации за слаженную профессиональную работу. Рязанская область – наш родной регион, поэтому и в дальнейшем будем взаимодействовать с коллегами, — написал он.

Новое назначение Михаил Ромодин оценил как «старт новой истории». Он пообещал работать на благо Рязани и рассказывать о своей работе в социальных сетях.

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