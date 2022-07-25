Михаил Ромодин прокомментировал своё назначение на должность заммэра Рязани

Михаил Ромодин прокомментировал своё назначение на должность заместителя мэра Рязани. Официально своего нового заместителя мэр Рязани Елена Сорокина представила в понедельник, 25 июля.
Ромодин на своей странице ВКонтакте написал, что приступил к работе в администрации по поручению врио губернатора Павла Малкова. Он будет курировать блок городского хозяйства.
Ранее чиновник занимал должность главы Милославского района, свою работу на этом посту он завершил 22 июля.
Новое назначение Михаил Ромодин оценил как «старт новой истории». Он пообещал работать на благо Рязани и рассказывать о своей работе в социальных сетях.