Михаил Ромодин покинул пост заместителя главы администрации Рязани

Заместитель главы администрации Рязани Михаил Ромодин покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ромодин написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. С 4 декабря исполнять обязанности заместителя главы будет начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Анатолий Зуев.

Напомним, Михаил Ромодин работал заместителем главы администрации города Рязани с июля 2022 года, курировал вопросы дорожного хозяйства, транспорта, энергетики и ЖКХ, деятельность административно-технической инспекции и аппарат административных комиссий.