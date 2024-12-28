Михаил Ромодин назначен главой администрации Скопинского района Рязанской области.

Его кандидатуру после победы в конкурсе на замещение должности руководителя райадминистрации народные избранники единогласно одобрили на расширенном заседании думы 27 декабря.

Михаил Дмитриевич Ромодин родился 15 октября 1988 года в городе Саратове. В 2010 году окончил Саратовский государственный технический университет по специальности «инженер». В этом году он поступил на работу в администрацию Милославского района специалистом II категории отдела капитального строительства. С декабря этого же года служил в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

С января 2012 по август 2017 года Михаил Ромодин работал начальником отдела в управлении развития инфраструктуры и ЖКХ администрации Милославского района. В 2017 году назначен заместителем главы администрации по строительству и ЖКХ, а с декабря 2017 по август 2020 года он исполнял обязанности главы администрации Милославского района. С августа 2020 по июль 2022 года Михаил Ромодин — глава администрации Милославского района.

В июле 2022 года Михаила Ромодина назначили заместителем главы администрации Рязани. Он курировал вопросы дорожного хозяйства, транспорта, энергетики и ЖКХ, строительного комплекса, деятельность экстренных служб, административно-технической инспекции и аппарат административных комиссий.

3 декабря 2024 года он покинул этот пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы.