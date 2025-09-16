Михаил Палачев покинул пост начальника управления энергетики и ЖКХ. об этом сообщает администрация Рязани.

Михаил Палачев написал заявление по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы. Ранее он работал в МКУ «Техобеспечение» и прошел путь от инженера-механика до его директора, успешно возглавляя предприятие более четырех лет. Затем занимал пост префекта Советского района. Зарекомендовал себя как инициативный, грамотный и ответственный руководитель.

С 17 сентября 2025 года исполнять обязанности начальника управления энергетики и ЖКХ будет Дмитрий Евсеев.

Сегодня губернатор Павел Малков назначил Ивана Семенова новым руководителем комитета инвестиций и туризма.

Стало известно, что новым исполняющим обязанности министра образования Рязанской области стала Александра Кондратьева.