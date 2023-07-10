Понедельник, 10 июля, 2023
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Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург

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Михаил Мишустин прибыл в Екатеринбург, сообщил телеграм-канал правительства РФ.

У трапа Председателя Правительства встретили полпред Президента в УФО Владимир Якушев и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

В ходе рабочей поездки в Екатеринбург Михаил Мишустин вместе с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым и премьер-министром Белоруссии Романом Головченко осмотрит международную промышленную выставку «Иннопром-2023» и примет участие в стратегической сессии. Тема выставки в 2023 году – «Устойчивое производство: стратегии обновления», а страной-партнером выступает Белоруссия.

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