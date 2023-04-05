Михаил Мишустин посетил областной клинический онкологический диспансер в Рязани

5 апреля Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Рязанскую область посетил новый лечебный корпус областного клинического онкологического диспансера. Вместе с Губернатором региона Павлом Малковым Премьер-министр осмотрел несколько кабинетов с уникальным передовым диагностическим оборудованием и выставку продукции рязанского медицинского кластера. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Новый восьмиэтажный лечебный корпус онкодиспансера региона на 250 коек построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и откроется в июне текущего года. Площадь здания – свыше 42 тыс. кв. м. Предусмотрены: 12 лечебных отделений, 10 современных операционных, а также поликлиника на 150 посещений в смену, что позволит оказывать современную медпомощь 13 тыс. пациентов в год.

В учреждении установлено новейшее, уникальное оборудование, преимущественно отечественного производства. В их числе – цифровой рентгенодиагностический комплекс «Дуограф», 64-срезовый компьютерный томограф, которые изготовлены в подмосковном г. Люберцы. Консоли, оснащенные подачей кислорода (производство г. Санкт-Петербург), установлены в палатах у постели каждого пациента. С 15 февраля текущего года в диспансере заработал новейший линейный ускоритель Varian Halcyon (Россия), безопасный для пациента и крайне эффективный в отношении борьбы с опухолями множества локализаций. Сеансы лучевой терапии уже прошли 3855 пациентов.

На выставке Михаил Мишустин высоко оценил продукцию предприятий рязанского кластера: ООО «ФОРТ», ООО «Скопинфарм», ООО «Фармэра», АО «ГРПЗ» (филиала – Касимовский приборный завод), Елатомского приборного завода, ООО «Русвата», ООО «Емельянъ Савостинъ», ООО «АНГМА» и ООО «Инфарм». Это вакцины и лекарственные препараты, в том числе для лечения онкозаболеваний, медтехника, стерилизационное, лабораторное и физиотерапевтическое, диагностическое оборудование, в том числе магнитотерапевтические аппараты, портативные приборы для измерения внутриглазного давления, комплектующие для протезов и ортезов, биополимерные протезы и импланты.

Губернатор Павел Малков также рассказал Председателю Правительства РФ о развитии онкологической помощи, первичного звена рязанского здравоохранения, регионального медицинского кластера, а также о работе Рязанского государственного медуниверситета и взаимодействии вуза с профильными предприятиями.

Павел Малков отметил, что новый корпус онкодиспансера для региона – важнейший объект.

«Более 60 лет онкодиспансер работал в старом здании. Теперь на его месте построили новый современный корпус по национальному проекту «Здравоохранение». С комфортными условиями для врачей и для пациентов, – сказал Павел Малков. – Мы здесь наглядно увидели, насколько важно сегодня импортозамещение. Нам с очень большим трудом, иногда и с боем отдавали некоторое заранее оплаченное оборудование. То, которое идет из-за рубежа. Пришлось серьезно всем поработать. Но в итоге справились. И важно, что в онкоцентре большое количество оборудования отечественного производства. Импортозамещение в сфере здравоохранения активно развивается. В целом здравоохранение для нас – это безусловный приоритет».

Губернатор добавил, что хирургическая база существенно увеличилась, появляются много новых видов помощи, которые раньше в регионе не оказывались. Сейчас оформляется разрешительная документация на лечебный корпус, в июне он будет запущен в работу.

Михаил Мишустин поблагодарил всех, кто работал над проектом развития онкодиспансера.

«Объект построен. Теперь самое важное – это, конечно, получить все лицензии, сертификаты. Достаточно непростая процедура, уверен абсолютно, что с этим вы быстро закончите. Желаю коллективу диспансера успехов, и пусть как можно меньше людей было на учете по онкологии. Этого можно добиться только качественными медицинскими услугами, диспансеризацией и здоровым образом жизни», – подчеркнул Глава Правительства РФ.

Михаил Мишустин положительно оценил решения Губернатора по развитию онкослужбы и всей медицины региона. Как отметил Премьер-министр, очень важно, чтобы весь спектр качественных медицинских услуг был доступен любому жителю Рязанской области. Обращение региона, которое было озвучено на предыдущей рабочей встрече с Губернатором Павлом Малковым, поддержано: область получила 41 машину скорой помощи, чтобы повысить доступность этой службы и в целом современной медицины в отдаленных районах.

Михаил Мишустин напомнил о господдержке, которую Правительство оказывает российским компаниям в медицинской сфере, чтобы отечественные производители имели преимущество: «Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, – это вклад в импортозамещение и создание технологического и экономического суверенитета страны».

Кроме того, в программе поездки Главы Правительства России посещение промышленного предприятия региона – ООО «Ларта Гласс Рязань». Михаил Мишустин также проведет встречу с Губернатором области Павлом Малковым.В мероприятиях рабочей поездки принимают участие Председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области в Госдуме РФ Андрей Макаров, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.