Михаил Мишустин посетил областной клинический онкологический диспансер в Рязани

5 апреля Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки в Рязанскую область посетил новый лечебный корпус областного клинического онкологического диспансера. Вместе с Губернатором региона Павлом Малковым Премьер-министр осмотрел несколько кабинетов с уникальным передовым диагностическим оборудованием и выставку продукции рязанского медицинского кластера. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Новый восьмиэтажный лечебный корпус онкодиспансера региона на 250 коек построен в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и откроется в июне текущего года. Площадь здания – свыше 42 тыс. кв. м. Предусмотрены: 12 лечебных отделений, 10 современных операционных, а также поликлиника на 150 посещений в смену, что позволит оказывать современную медпомощь 13 тыс. пациентов в год.
В учреждении установлено новейшее, уникальное оборудование, преимущественно отечественного производства. В их числе – цифровой рентгенодиагностический комплекс «Дуограф», 64-срезовый компьютерный томограф, которые изготовлены в подмосковном г. Люберцы. Консоли, оснащенные подачей кислорода (производство г. Санкт-Петербург), установлены в палатах у постели каждого пациента. С 15 февраля текущего года в диспансере заработал новейший линейный ускоритель Varian Halcyon (Россия), безопасный для пациента и крайне эффективный в отношении борьбы с опухолями множества локализаций. Сеансы лучевой терапии уже прошли 3855 пациентов.
На выставке Михаил Мишустин высоко оценил продукцию предприятий рязанского кластера: ООО «ФОРТ», ООО «Скопинфарм», ООО «Фармэра», АО «ГРПЗ» (филиала – Касимовский приборный завод), Елатомского приборного завода, ООО «Русвата», ООО «Емельянъ Савостинъ», ООО «АНГМА» и ООО «Инфарм». Это вакцины и лекарственные препараты, в том числе для лечения онкозаболеваний, медтехника, стерилизационное, лабораторное и физиотерапевтическое, диагностическое оборудование, в том числе магнитотерапевтические аппараты, портативные приборы для измерения внутриглазного давления, комплектующие для протезов и ортезов, биополимерные протезы и импланты.
Губернатор Павел Малков также рассказал Председателю Правительства РФ о развитии онкологической помощи, первичного звена рязанского здравоохранения, регионального медицинского кластера, а также о работе Рязанского государственного медуниверситета и взаимодействии вуза с профильными предприятиями.
Павел Малков отметил, что новый корпус онкодиспансера для региона – важнейший объект.
Губернатор добавил, что хирургическая база существенно увеличилась, появляются много новых видов помощи, которые раньше в регионе не оказывались. Сейчас оформляется разрешительная документация на лечебный корпус, в июне он будет запущен в работу.
Михаил Мишустин поблагодарил всех, кто работал над проектом развития онкодиспансера.
Михаил Мишустин положительно оценил решения Губернатора по развитию онкослужбы и всей медицины региона. Как отметил Премьер-министр, очень важно, чтобы весь спектр качественных медицинских услуг был доступен любому жителю Рязанской области. Обращение региона, которое было озвучено на предыдущей рабочей встрече с Губернатором Павлом Малковым, поддержано: область получила 41 машину скорой помощи, чтобы повысить доступность этой службы и в целом современной медицины в отдаленных районах.
Михаил Мишустин напомнил о господдержке, которую Правительство оказывает российским компаниям в медицинской сфере, чтобы отечественные производители имели преимущество: «Все, что сегодня можно делать в России, надо делать в России. Каждая копейка добавленной стоимости, произведенная руками россиян, – это вклад в импортозамещение и создание технологического и экономического суверенитета страны».
Кроме того, в программе поездки Главы Правительства России посещение промышленного предприятия региона – ООО «Ларта Гласс Рязань». Михаил Мишустин также проведет встречу с Губернатором области Павлом Малковым.В мероприятиях рабочей поездки принимают участие Председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области в Госдуме РФ Андрей Макаров, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.
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