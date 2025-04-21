Михаил Ефремов превратился в затворника после выхода из колонии

Актер Михаил Ефремов в превратился в затворника после выхода из колонии и не выходит из квартиры из-за повышенного внимания, рассказали « КП » его соседи.

По данным издания, возле дома в Плотниковом переулке дежурят репортеры и телевизионщики.

«Надеемся, что скоро станет спокойно и никого постороннего на нашей улице не будет. Его самого не видели уже пару дней», — отметили соседи.

Коллеги актера рассказали, что он пока не вышел на работу, решив сосредоточиться на здоровье и адаптации к жизни на свободе. Артист много читает и пишет.

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При этом, как утверждается, у Ефремова будет масса предложений ролей, хотя он посвятит время и игре в театре.