Михаил Ефремов пообещал устроить «чудовищную движуху» после выхода из колонии

Осуждённый за пьяное ДТП с погибшим артист Михаил Ефремов пообещал после выхода из колонии устроить «чудовищную движуху». Об этом он заявил в телефонном разговоре с другом, аудиозапись разговора опубликовал канал SHOT.

— Жди нас, скоро мы все выйдем и устроим чудовищную движуху по всей Белгородской области, — говорит артист.

Ефремов поздравляет друга с днём рождения, желает здоровья и «денег немерено». Также он напомнил, что скоро состоится заседание, на котором рассмотрят ходатайство об условно-досрочном освобождении Ефремова. По его словам, это «просто суд, и ничего ещё непонятно».

Ходатайство актера об УДО рассмотрят 24 марта в Белгородском суде. Михаил Ефремов отбывани наказание за ДТП, которое он устроил в 2020 году в центре Москвы. Пьяный артист выехал на встречку и врезался в машину водителя-экспедитора Сергея Захарова, который от полученных травм погиб. Захаров — уроженец Рязанской области. Ефремов получил 7,5 лет колонии общего режима и 800 тысяч рублей штрафа в пользу потерпевшей стороны.