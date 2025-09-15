Недавно Центральный банк России снизил ключевую ставку с 18% до 17%, что вызвало небольшое снижение ставок по кредитам и вкладам в коммерческих банках. Поможет ли это решение оживлению экономики и кто из россиян сможет позволить себе больше, а кому придется затянуть пояса? Об этом изданию aif.ru рассказал известный экономист, зампред Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Снижение ставки — чисто символическое

Делягин, давно критикующий жесткую денежно-кредитную политику, назвал снижение ставки на один пункт «чисто символическим». По его словам, оно не имеет практического смысла и не может остановить разрушение российской экономики.

Эксперт напомнил, что за последние три года рентабельность предприятий по активам упала с 8,6% до 6,1%. При таких показателях предприятия могут себе позволить кредит под 4%, чтобы получить хоть какую-то прибыль. Делягин считает, что ставка ЦБ не должна превышать 2%, а в идеале должна быть нулевой.

«Что уж говорить про кредиты в 20–23%, как сейчас», — добавил он.

На аргументы о том, что нулевая ставка приведет к росту инфляции, Делягин ответил, что прежде чем снижать ключевую ставку, нужно решить три главные проблемы:

Ограничить произвол монополий, которые завышают цены на базовые товары и услуги.

Ввести разумный протекционизм. По его словам, сейчас налоговая и таможенная системы подавляют отечественное производство.

Ограничить финансовые спекуляции. Делягин отметил, что во всех развитых странах спекуляции ограничивали, а в России все деньги уходят на спекулятивные рынки, что душит экономику.

Он также добавил, что запрет на вывоз капитала, который не идет на покупку нужного стране оборудования, тоже мог бы помочь. Но, по его мнению, экономическое руководство, которое «либерально по своей сути», не в состоянии пойти на такие меры.

Делягин также не согласился с официальной версией о «бурном росте» экономики, который якобы сменился «охлаждением». Он назвал «бурным ростом» темпы выше 10%, а нынешний рост в 1,2% — «бредом собачьим». По его словам, это ниже статистической погрешности, и говорить о росте в таких условиях не приходится.

Снижение цен ведет к летальному исходу

Эксперт считает, что не стоит радоваться снижению цен на некоторые продукты, например, на яйца. Он сравнил цены с «температурой экономики».

«Когда экономика умирает, инфляция снижается, как снижается температура тела у покойника. Если у человека температура 39,5 градусов, то примерно понятно, что с ним делать. А когда она падает до 26,5 градусов, делать что-либо уже поздно, наступает летальный исход», — объяснил Делягин.

В то же время, по его словам, многие россияне действительно стали зарабатывать больше. В первую очередь это касается сотрудников предприятий военно-промышленного комплекса и людей, владеющих дефицитными рабочими специальностями, например, сварщиков.

Говоря о бюджете на 2026 год, Делягин предположил, что в первую очередь будут урезаны расходы на социальную сферу и гражданскую экономику. При этом он подчеркнул, что у страны есть «колоссальные резервы» — 13 трлн рублей в Фонде национального благосостояния и 8,2 трлн в бюджете. Эти деньги, по его словам, можно было бы направить на решение демографических проблем и освоение Сибири, но их предпочитают держать в банках.

«Все разговоры о том, что нам пора затягивать пояса — это сознательное, циничное вранье», — подытожил эксперт.