Мигранты захватили квартиру жены участника СВО

В Саратове произошел инцидент с захватом квартиры, которая принадлежит жене участника специальной военной операции, со стороны семьи мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская община ZOV».

На видео запечатлено, как собственница жилья пытается выселить иностранцев с поддержкой группы мужчин — представителей местного сообщества. В беседе с одной из квартирующих россиянка отметила, что оказалась в долгах из-за неоплаты аренды. Она настоятельно заявила: «Сегодня вы съезжаете», и предложила мигрантам начать сбор вещей.

Граждане одной из соседних стран перестали оплачивать аренду вскоре после своего въезда в жилье, а затем и вовсе прекратили общение с владельцем. Ожидается, что они скоро покинут квартиру.