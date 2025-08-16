Мигранты устроили перестрелку во дворе школы в Москве

Силовики пресекли драку со стрельбой во дворе школы № 1367 в Рязанском районе Москвы, пишет Baza.

Конфликт произошел минувшей ночью. На место происшествия вызвали полицию и Росгвардию, стражи порядка вмешались в ситуацию. При этом местные жители опасаются, что подобные инциденты будут повторяться. Они отметили, что территория одного из ЖК превращается в «анклав мигрантов», проживающих в хостелах и работающих на близлежащих стройках.

«Местные жалуются, что приезжие рабочие часто напиваются, валяются на газонах и устраивают разборки», — говорится в публикации.

Они написали заявление в управу Рязанского района. Также у родителей возникают опасения по поводу безопасности детей, которые пойдут в школу.