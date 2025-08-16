Суббота, 16 августа, 2025
Новости России

Мигранты устроили перестрелку во дворе школы в Москве

Силовики пресекли драку со стрельбой во дворе школы № 1367 в Рязанском районе Москвы, пишет Baza.

Конфликт произошел минувшей ночью. На место происшествия вызвали полицию и Росгвардию, стражи порядка вмешались в ситуацию. При этом местные жители опасаются, что подобные инциденты будут повторяться. Они отметили, что территория одного из ЖК превращается в «анклав мигрантов», проживающих в хостелах и работающих на близлежащих стройках.

«Местные жалуются, что приезжие рабочие часто напиваются, валяются на газонах и устраивают разборки», — говорится в публикации.

Они написали заявление в управу Рязанского района. Также у родителей возникают опасения по поводу безопасности детей, которые пойдут в школу.

Культура и события

Стала известна полная афиша празднования Дня города Рязани в этом году

Рязанцев ждут фестиваль «Поющий Косопуз», концерты команды КВН «Уездный город» и «Дискотека Авария»…

Культура и события

Рязанцев приглашают на экскурсии в рамках фестиваля «Святой град в истории» на День города

С 12:00 до 15:00 в областном центре будут проходить экскурсии, организованные экскурсионной службой Рязанской епархии. Для рязанцев подготовили пять маршрутов – это будут путешествия по разным страницам прошлого Рязани, проливающие свет на важные события и личности, без которых историю города уже не представить.
Власть и политика

Виталий Артёмов проверил ход работ по благоустройству сквера Трудовой доблести и Первомайского проспекта

Виталий Артёмов поручил в кратчайшие сроки закончить монтажные работы по сварке труб и включить горячую воду потребителям. После чего будет выполнено благоустройство с укладкой асфальтового покрытия.
Происшествия

Александр Тютин, нуждающийся в медпомощи, пропал в Рязани

15 августа 2025 года Александр вышел из дома и не вернулся. Отмечается, что мужчине необходима медицинская помощь.
Интересное

Красная Шапочка: скрытый смысл сказки, который редко рассказывают

Сказка «Красная Шапочка» скрывает древний смысл, далекий от привычного детского варианта. Узнайте, что символизировали красный цвет, волк и дорога в старых версиях истории.
Семья и отношения

Привлек заразительный смех: супруги Гришковы отпраздновали 50 лет совместной жизни

Ивана привлек заразительный смех Татьяны, и он уже не смог пройти мимо — набрался смелости и подошёл к очаровательной незнакомке. Именно так началась большая история любви.
Медицина

Рязанский перинатальный центр показал процесс проведения неонатального скрининга у новорожденных

Неонатальный скрининг — обследование новорожденных с целью выявления генетических заболеваний и нарушений обмена. Кровь на анализ берется из пятки малыша в первые 24-48 часов.
Общество

Концерт Рязанского губернаторского симфонического оркестра 16 августа в Константинове отменен

В рамках фестиваля «Есенин Яр» 16 августа на территории музея-заповедника С.А. Есенина в селе Константиново состоится официальная церемония бракосочетания Сергея Александровича Есенина.