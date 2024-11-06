Среда, 6 ноября, 2024
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Мигранты толпой избили женщину в Красногорске из-за замечания об алкоголе

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Алексей Самохин
People фото создан(а) rawpixel.com - ru.freepik.com

В Красногорске женщина пострадала от группы мигрантов после того, как указала на незаконную продажу алкоголя в ночном магазине. Об этом она рассказала телеканалу 360.

По словам пострадавшей, конфликт произошел около полуночи, когда она, выгуливая собаку, увидела торговлю алкоголем в одной из палаток и сделала продавцам замечание. Это вызвало агрессию — на женщину напали несколько человек, нанося удары, от которых она получила серьёзные травмы.

Зафиксированы черепно-мозговая травма, перелом ребра и пальца, тупая травма живота. Также ей повредили телефон и сорвали украшения.

Пострадавшая отметила, что на инцидент пока нет реакции со стороны правоохранительных органов.

— Уже в травмпункте вызвали дежурного участкового, он максимально по-хамски разговаривал, отказался фиксировать, что с меня сорвали золото, — рассказал избитая.

В данный момент жительница Красногорска продолжает лечение и планирует подать официальное заявление и сложившейся ситуации.

Официальная информация не поступала.

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