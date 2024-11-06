Мигранты толпой избили женщину в Красногорске из-за замечания об алкоголе

В Красногорске женщина пострадала от группы мигрантов после того, как указала на незаконную продажу алкоголя в ночном магазине. Об этом она рассказала телеканалу 360.
По словам пострадавшей, конфликт произошел около полуночи, когда она, выгуливая собаку, увидела торговлю алкоголем в одной из палаток и сделала продавцам замечание. Это вызвало агрессию — на женщину напали несколько человек, нанося удары, от которых она получила серьёзные травмы.
Зафиксированы черепно-мозговая травма, перелом ребра и пальца, тупая травма живота. Также ей повредили телефон и сорвали украшения.
Пострадавшая отметила, что на инцидент пока нет реакции со стороны правоохранительных органов.
В данный момент жительница Красногорска продолжает лечение и планирует подать официальное заявление и сложившейся ситуации.
Официальная информация не поступала.