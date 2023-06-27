Мигранты пытались доставить в Рязань крупную партию метадона

В Рыбновском районе задержали участников этнической преступной группы, поставлявших в Рязань метадон. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

Операцию провели сотрудники регионального Управления наркоконтроля при содействии сотрудников ГИБДД. Ночью оперативники УНК остановили иномарку, двигавшуюся в сторону Рязани. При личном досмотре у двух иностранцев полицейские изъяли свёртки с метадоном. Под панелью в салоне нашли 86 свёртков с наркотиком общей массой 20 граммов.

По данным полиции, 24-летний и 29-летний граждане одной из стран Средней Азии жили в Москве и работали курьерами нелегального онлайн-магазина по сбыту запрещённых веществ.

Ранее мужчины уже приезжали в Рязань с этой целью. Каждый раз они арендовали разные машины и применяли другие меры конспирации, однако сотрудникам УНК УМВД удалось вычислить их очередной маршрут и задержать. Злоумышленники дали признательные показания.

Следователь специализированного отдела СУ УМВД по Рязанской области возбудил уголовное дело по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Фигуранты заключены под стражу. Ведётся расследование.