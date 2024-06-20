Мигрант устроил странную диверсию в храме в Москве

Уроженец Таджикистана устроил странную диверсию в Храме святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова в Москве, пишет МК.

Инцидент произошел 18 июня. По словам очевидцев, мигрант зашел в здание с черного хода, ходил по залу и задувал свечи.

Кроме того, злоумышленник толкнул одну из женщин. После этого он направился к хостелу, в который заселился всего несколько дней назад. В Россию мужчина приехал 15 июня.

Полицейские задержали его по горячим следам. Нарушителя удалось вычислить благодаря установленным в церкви камерам видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.