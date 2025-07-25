Мигрант-нелегал избил и ограбил двух подростков в Подмосковье

В Дмитровском округе сотрудники полиции задержали ранее судимого 18-летнего уроженца ближнего зарубежья, подозреваемого в нападении на двух несовершеннолетних и грабеже. Подробности сообщила полиция Мособласти.

24 июля в полицию поступило заявление от жительницы Дмитровского округа Московской области. Женщина сообщила, что неизвестный избил её сына.

По предварительным данным, около 20:00 на улице Рогачевская произошёл конфликт между двумя подростками 2011 и 2012 годов рождения и компанией молодых людей. В ходе инцидента один из них избил несовершеннолетних, потребовал показать содержимое сумок и вывернуть карманы, после чего похитил у пострадавших мобильный телефон, одну тысячу рублей и личные вещи.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 18-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья, находящийся на территории России без законных оснований.

Сейчас проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение.