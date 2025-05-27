Мигрант напился и угнал машину в Рязанской области

В Шацке сотрудники ДПС задержали мигранта, угнавшего автомобиль строительной фирмы. Подробности происшествия сообщила пресс-служба УМВД Рязанской области.

Ночью на улице города правоохранители заметили «Газель», неуверенно ехавшую по дороге. Полицейские остановили машину и обнаружили за рулём 24-летнего иностранца. Молодой человек находился на территории России законно, работал в составе бригады на строительном объекте в Шацком районе.

Выяснилось, что водительских прав у иностранца нет, он сел за руль пьяным. Кроме того, через некоторое время от представителей фирмы в полицию поступило заявление об угоне.

На стройке мигрант работал недавно, но уже успел узнать, где хранятся ключи от «Газели». Выпив, он решил поехать в Шацк за добавкой, но был пойман на въезде в райцентр.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ, по которой грозит до 5 лет лишения свободы. Также злоумышленника накажут за пьяную езду.