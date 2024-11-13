Среда, 13 ноября, 2024
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Мигрант на иномарке сбил 17-летнюю девушку в Купчино

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Алексей Самохин
скорая помощь
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием несовершеннолетней девушки-пешехода.

Как сообщает 78.ru, инцидент произошел во вторник около 16:40 на Бухарестской улице у дома № 61. 27-летний гражданин Узбекистана, управляя автомобилем Daewoo Nexia, сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу на красный свет.

Пострадавшую госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Медики диагностировали у неё автотравму, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушибы в области головы и плеча.

Также выяснилось, что водитель уже трижды привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД с начала года.

По факту происшествия проводится проверка.

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