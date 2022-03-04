Microsoft приостанавливает работу в России

Компания Microsoft заявила о приостановке продажи товаров и предоставления услуг в России на фоне ситуации в Украине, сообщает ТАСС.

«Сегодня мы объявляем, что приостанавливаем все новые продажи продуктов и услуг Microsoft в России», — говорится в обращении Microsoft.

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Ранее производители процессоров AMD и Intel сообщили о приостановке поставок своей продукции в РФ.