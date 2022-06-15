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Четверг, 16 июня, 2022

Microsoft прекращает поддержку Internet Explorer

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Татьяна Проводина

Microsoft прекращает поддержку Internet Explorer

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С 15 июня 2022 года IT гигант не будет поддерживать свой браузер. Об этом пишет ТАСС. Некоторые версии Windows это не коснётся – например, браузер будет работать в версии Windows 10 LTSC. Компания приняла решение о прекращении основной поддержки 19 мая, объяснив браузер устаревшим.

Internet Explorer можно будет использовать через режим обратной совместимости, встроенный в Microsoft Edge, до 2029 года.

Разработка новых версий Internet Explorer прекратилась ещё в 2015 году, и основным браузером для новых изданий Windows стал Microsoft Edge.

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