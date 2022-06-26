Microsoft отключит Windows 8.1 в январе 2023

Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1 с 10 января будущего года. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на издание The Verge. Уведомления IT-гигант начнёт рассылать в следующем месяце.

Корпорация перестанет выпускать для Windows 8.1 расширенные обновления безопасности. Пользователям придётся перейти на новую Windows либо смириться с рисками эксплуатации устаревшей версии.

Сама Microsoft отмечает, что большинство компьютеров на Windows 8.1 не смогут перейти на Windows 11. В службе поддержки IT-гиганта рекомендуют обновиться до Windows 10 с установкой полной версии ПО.

Windows 10, как ожидается, Microsoft будет поддерживать до 14 октября 2025 года.