28 C
Рязань
Воскресенье, 26 июня, 2022

Microsoft отключит Windows 8.1 в январе 2023

spot_img
Татьяна Проводина

Microsoft отключит Windows 8.1 в январе 2023

People фото создан(а) wayhomestudio - ru.freepik.com

Microsoft прекратит поддержку Windows 8.1 с 10 января будущего года. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на издание The Verge. Уведомления IT-гигант начнёт рассылать в следующем месяце.

Корпорация перестанет выпускать для Windows 8.1 расширенные обновления безопасности. Пользователям придётся перейти на новую Windows либо смириться с рисками эксплуатации устаревшей версии.

Сама Microsoft отмечает, что большинство компьютеров на Windows 8.1 не смогут перейти на Windows 11. В службе поддержки IT-гиганта рекомендуют обновиться до Windows 10 с установкой полной версии ПО.

Windows 10, как ожидается, Microsoft будет поддерживать до 14 октября 2025 года.

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7